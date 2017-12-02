В невероятно захватывающем поединке "Манчестер Юнайтед" переигрывает "Арсенал"

Центральный матч 15 тура английской Премьер-Лиги проходил в Лондоне. На "Эмирейтс" столичный "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед". Обе команды пытаются догнать лидера дивизиона – "Манчестер Сити", но в этот раз им предстояло выяснить сильнейшего в очном поединке.

Дебют встречи обескуражил, наверное, всех. Болельщиков "канониров" по той причине, что к 11-й минуте их команда пропустила уже дважды. Почитателей манкунианцев по той причине, что о лучшем старте команды Жозе Моуринью они и мечтать не смели. Но факт оставался фактом.

Уже на 4-й минуте опрометчивые действия Косиельни вблизи собственной штрафной привели к ошибке. Мяч подхватил Валенсия, отпасовал на Погба, а тот назад на Валенсию, который справа вбегал в штрафную. Луис Антонио тут же пробил в дальний – 0:1. А через шесть минут не менее чудовищную оплошность допустил Мустафи, позволив себя обокрасть вблизи штрафной. В итоге Лингард организовал быструю перепасовку через Лукаку и Мартьяля, и через мгновение уже сам Лингард переиграл в ближнем бою Чеха – 0:2.

Подопечным Арсена Венгера потребовалось время, чтобы прийти в себя. Но как только это произошло, "Арсенал" буквально насел на ворота соперников. До конца тайма у "канониров" было несколько моментов, когда мячу просто некуда было деваться, кроме как в ворота, но…

Причем, порой дело доходило до паники в штрафной манкунианцев. Так на 30-й минуте в ходе затяжной атаки лондонцев, мяч метался по вратарской, пока Ляказетт не угодил в перекладину, а затем отскочивший снаряд с линии штрафной отправлял в угол Джака, но сфера в сантиметрах просвистела от стойки. А в концовке тайма настоящий кураж поймал Де Хеа. В одном из эпизодов испанский голкипер манкунианцев потянул сразу два коварных удара от Бельерина и Колашинаца. Настоящие чудеса реакции Де Хеа продемонстрировал в компенсированное время, когда Лукаку случайно срезал мяч в собственные ворота после розыгрыша углового. Кипер выручил бельгийца.

Начало второй половины матча получилось не менее горячим. "Арсенал" довольно рано отыграл один мяч. Озил передачей за спины защитников "МЮ" нашел Рэмзи, который принял мяч перед Де Хеа, но пробить не сумел. Вместо этого Аарон отпасовал чуть назад на Ляказетта и уже тот расстрелял ворота гостей – 1:2.

Но не прошло и двух минут, как Лингард обязан был забить третий мяч манчестерцев. Вышел он на свидание с Чехом, но перекидывая мяч через голкипера задел руку вратаря и мяч полетел в штангу. Добить с трех метров пытался Мартьяль, но угодил в спину Монреалю.

А на 55-й минуте просто чудеса в рамке сотворил Де Хеа. Сначала кипер манкунианцев потянул опаснейший удар Ляказетта, а когда Санчес обязан был добивать мяч в ворота, то Давид спас гостей во второй раз.

И только "Арсенал" взял паузу в игре, как команда Жозе Моуринью наказала соперника. Погба взял игру на себя, продрался к лицевой и отпасовал в центр на одинокого Лингарда. Тому оставалось только подставить ногу – 1:3. Удивительно, но почти сразу "канониры" снова могли сократить отрыв, однако удар Алексиса Санчеса в который раз потянул Де Хеа.

Казалось, на 74-й минуте сама фортуна дает шанс команде Арсена Венгера спасти этот матч. Погба в центре поля грубо наступил на ногу Бельерину, и арбитр моментально отправил француза отдыхать за пределы поля. Численное преимущество и отрицательный счет обязывали хозяев поля идти вперед всей командой, но на удивление "Манчестер Юнайтед" довольно успешно отзащищался последнюю четверть часа игры.

В итоге невероятно увлекательная встреча принесла три очка манкунинцам, которые через неделю будут на своем поле принимать лидера чемпионата и главного конкурента в борьбе за золото.

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 1:3

Голы: Валенсия, 4 – 0:1. Лингард, 11 – 0:2. Ляказетт, 49 – 1:2. Лингард, 63 – 1:3.

"Арсенал": Чех, Косиельни, Мустафи (Ивоби, 15), Монреаль, Бельерин, Колашинац (Жиру, 76), Джака (Уэлбек, 70), Рэмзи, Озил, Ляказетт, Санчес.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг (Рэшфорд, 90+3), Рохо, Матич, Погба, Лингард (Дармиан, 76), Мартьяль (Эррера, 67), Лукаку.

Удаление: Погба, 74.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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