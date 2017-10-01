В невероятном матче "Реал Сосьедад" и "Бетис" забили восемь мячей на двоих

Теги реал сосьедадбетис

В невероятном матче "Реал Сосьедад" и "Бетис" забили восемь мячей на двоихВ матче 7-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна и севильский "Бетис" выдали настоящую голевую феерию, в которой определить победителя им так и не удалось.

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 4:4

Голы: Санабриа, 6 - 0:1, Виллиан Хосе, 13 - 1:1, Оярсабаль, 26 - 2:1, Феддаль, 28 - 2:2, Хоакин, 46 - 2:3, Прието, 57 - 3:3, Леон, 84 - 3:4, Льоренте, 86 - 4:4.

"Реал Сосьедад": Рулли, Ордиосола, Навас, Льоренте, Родригес, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Хуанми (Вела, 60), Виллиан Хосе (Хон, 83), Оярсабаль.

"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Руис, Гарсия (Нарваес, 75), Гуардадо, Хоакин (Герреро, 68), Санабриа (Леон, 72), Тельо.

Напомним, вчера "Леганес" сыграл в ничью с "Атлетико". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 7 21
2 Севилья 7 16
3 Валенсия 7 15
4 Атлетико Мадрид 7 15
5 Реал Мадрид 7 14
6 Бетис 7 13
7 Леганес 7 11
8 Реал Сосьедад 7 10
9 Вильярреал 7 10
10 Леванте 7 9
11 Сельта Виго 7 8
12 Хетафе 7 8
13 Атлетик Бильбао 7 8
14 Эспаньол 7 8
15 Депортиво Ла-Корунья 7 7
16 Жирона 7 6
17 Лас Пальмас 7 6
18 Эйбар 7 6
19 Алавес 7 3
20 Малага 7 1
Полная таблица

топ-5 тегов