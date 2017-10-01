В невероятном матче "Реал Сосьедад" и "Бетис" забили восемь мячей на двоих
В матче 7-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна и севильский "Бетис" выдали настоящую голевую феерию, в которой определить победителя им так и не удалось.
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 4:4
Голы: Санабриа, 6 - 0:1, Виллиан Хосе, 13 - 1:1, Оярсабаль, 26 - 2:1, Феддаль, 28 - 2:2, Хоакин, 46 - 2:3, Прието, 57 - 3:3, Леон, 84 - 3:4, Льоренте, 86 - 4:4.
"Реал Сосьедад": Рулли, Ордиосола, Навас, Льоренте, Родригес, Прието (Каналес, 71), Ильярраменди, Сурутуса, Хуанми (Вела, 60), Виллиан Хосе (Хон, 83), Оярсабаль.
"Бетис": Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Руис, Гарсия (Нарваес, 75), Гуардадо, Хоакин (Герреро, 68), Санабриа (Леон, 72), Тельо.
Напомним, вчера "Леганес" сыграл в ничью с "Атлетико". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Венгер: "Если "Барселона" захочет присоединиться к АПЛ, это затруднит положение всех клубов"
-
Сарате перешёл в "Аль-Наср"
-
Вернер пропустит ближайшие матчи сборной Германии
-
Итоги 7 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
"Барселону" пригласили в ФНЛ
-
Рики Ламберт объявил о завершении карьеры
-
Московское "Динамо" надолго теряет Самбу Соу
-
Перес похвалил Криштиану Роналду
-
В крови экс-защитника "Арсенала" Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция
-
Черчесов назвал состав сборной России на товарищеский матч с Южной Кореей
-
Итоги и символическая сборная 7-го тура АПЛ
-
Гендиректор "Ювентуса" рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно
-
Игроки сборной Испании хотят видеть Пике в команде
-
По количеству успешных обводок в топ-5 чемпионатах Неймар лидирует, Месси - второй
-
Зидан остался недоволен решением Бэйла
-
Анчелотти может продолжить карьеру в одном из топ-клубов Англии
-
Дзагоев не поможет ЦСКА в двух принципиальных матчах Премьер-Лиги
-
Перес может решиться на покупку одного из ведущих игроков "Атлетико"
-
Роналду демонстрирует удивительную для себя статистику в Ла Лиге
-
Верратти не поможет Италии в заключительных матчах отборочного турнира к Чемпионату Мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1