В "Ницце" опровергли информацию об интересе к Гетце

Теги ниццамарио гётцеборуссия дортмунд

В "Ницце" опровергли информацию об интересе к Гетце

Спортивный директор "Ниццы" Жюльен Фурнье высказался по поводу новости о том, что клуб интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.

"Я читал об этом, но не знаю откуда это берется. Конечно, Марио Гетце - интересный футболист, но с его агентами мы никогда не общались, у нас не было цели подписать с ним контракт", - сказал функционер в интервью Sport1.

Ранее сообщалось, что в 27-летнем футболисте также заинтересованы "Марсель", "Лион", "Монако", ПСЖ, "Лацио" и другие топ-клубы.

В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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