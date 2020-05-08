В "Ницце" опровергли информацию об интересе к Гетце
Спортивный директор "Ниццы" Жюльен Фурнье высказался по поводу новости о том, что клуб интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии" Марио Гетце.
"Я читал об этом, но не знаю откуда это берется. Конечно, Марио Гетце - интересный футболист, но с его агентами мы никогда не общались, у нас не было цели подписать с ним контракт", - сказал функционер в интервью Sport1.
Ранее сообщалось, что в 27-летнем футболисте также заинтересованы "Марсель", "Лион", "Монако", ПСЖ, "Лацио" и другие топ-клубы.
В нынешнем сезоне он провел 19 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16