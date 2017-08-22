В "Ницце" опровергли слухи о переходе Сери в "Барселону"

Генеральный менеджер "Ниццы" Жюльен Фурнье не подтвердил информацию о том, что его клуб ведет переговоры с "Барселоной" по трансферу полузащитника Жан-Микаэля Сери.

В СМИ сообщалось, что французский клуб хочет получить за игрока свыше 40 миллионов евро.

"Мы не вели переговоров с "Барселоной" и не собираемся вести в ближайшее время. Это просто слухи, мы не устанавливали цену за Сери.

Думаю, в этом сезоне он останется у нас. Да, он открыт к предложениям, но его в «Ницце» все устраивает - независимо от того, попадем мы в групповой этап Лиги чемпионов или нет", - сказал Фурнье.

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