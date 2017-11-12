В ничего не значащем матче Конго и Уганда поделили очки

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В ничего не значащем матче Конго и Уганда поделили очкиВ ничего не значащем матче африканского отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года сборные Конго и Уганды поделили очки.

Конго - Уганда - 1:1

Голы: Бодри, 10 - 1:0, Кариса, 11 - 1:1.

Отметим, что досрочную путевку на ЧМ в Россию от этой группы завоевала сборная Египта. 

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