В Нидерландах арбитр забил гол и засчитал его

1 Теги харкемасе бойз

В Нидерландах арбитр забил гол и засчитал его

В матче третьего дивизиона чемпионата Нидерландов между клубами "Харкемасе Бойс" и "Хук" произошел забавный эпизод.

В одной из атак "Хука" мяч попал в арбитра и отскочил в сетку. Судья был вынужден засчитать гол, так как он является непосредственным участником игры. Автором гола признали игрока "Хука", который коснулся мяч последним.

Стоит отметить, что несмотря на данный эпизод "Харкемасе Бойс" одержать победу со счетом 4:2.

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Данный арбитр вошел в сферу интересов Реала.

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