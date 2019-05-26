В Нидерландах арбитр забил гол и засчитал его
В матче третьего дивизиона чемпионата Нидерландов между клубами "Харкемасе Бойс" и "Хук" произошел забавный эпизод.
В одной из атак "Хука" мяч попал в арбитра и отскочил в сетку. Судья был вынужден засчитать гол, так как он является непосредственным участником игры. Автором гола признали игрока "Хука", который коснулся мяч последним.
Nog nooit meegemaakt dit pic.twitter.com/sGyixN0gFb— Harkemase Boys (@HarkemaseBoys) 25 мая 2019 г.
Стоит отметить, что несмотря на данный эпизод "Харкемасе Бойс" одержать победу со счетом 4:2.
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