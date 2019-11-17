В Нидерландах футболист ушел с поля из-за расизма. Затем вернулся и забил гол

Теги ден босхэксельсиор

В Нидерландах футболист ушел с поля из-за расизма. Затем вернулся и забил гол

В матче второго дивизиона чемпионата Нидерландов "Ден Босх" - "Эксельсиор" прерывался из-за проявлений расизма.

Скандал произошел на 29-й минуте при счете 1:1. Болельщики хозяев принялись оскорблять по расовому признаку игрока "Эксельсиора" Ахмада Мендеса Морейру. В знак протеста он покинул поле и арбитр приостановил матч на 10 минут.

Вернувшись на поле Морейра забит гол и вывел свою команду вперед. Матч завершился вничью со счетом 3:3.

Стоит отметить, что "Ден Босх" занимает 14-е место в турнирной таблице, а "Эксельсиор" претендует на повышение в классе. В данный момент клуб занимает пятое место, которое дает право поучаствовать в плей-офф турнире за место в Эредивизии.

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