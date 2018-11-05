В Нидерландах футбольный матч прервали из-за обнажённой фанатки
В Нидерландах футбольный матч прервали из-за обнажённой фанатки. Курьёзный эпизод произошёл во втором дивизионе страны во время игры между "Рейнсбург Бойз" и АФК.
Голая женщина беспрепятственно бегала по полю. Складывалось ощущение, что желающих "скрутить" нарушительницу порядка не было - бездействовали как футболисты, так и стюарды.
В итоге болельщица без проблем покинула поле. Задержали ли её правоохранители позднее, неизвестно.
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|Витесс
|33
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|Эксельсиор
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|33
|39
|12
|Гронинген
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|Виллем II
|33
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|ВВВ Венло
|33
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|НАК Бреда
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|33
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|23