В Нидерландах футбольный матч прервали из-за обнажённой фанатки

4 Теги афк аякс аматерс

В Нидерландах футбольный матч прервали из-за обнажённой фанатки

В Нидерландах футбольный матч прервали из-за обнажённой фанатки. Курьёзный эпизод произошёл во втором дивизионе страны во время игры между "Рейнсбург Бойз" и АФК.

Голая женщина беспрепятственно бегала по полю. Складывалось ощущение, что желающих "скрутить" нарушительницу порядка не было - бездействовали как футболисты, так и стюарды.

В итоге болельщица без проблем покинула поле. Задержали ли её правоохранители позднее, неизвестно.

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Комментарии
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Очень понравилась мясистая жопа этой кобылы, но всё равно, попа Марсело намного лучше!

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Мария Ивановна

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Марсело

Спасибо Рон! Мне до сих пор снятся твои шаловливые горячие пальчики, массирующие моё анальное отверстие!

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Мессидрочер

капец вы больные))) это детская травма или вас в школе много били? скажите причину, как можно быть таким пробитым? вы после коменты свои читаете?

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