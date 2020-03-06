В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил
Королевский футбольный союз Нидерландов планирует испытать на практике пять новых правил игры.
Тестирование будет проходить в молодёжных лигах страны.
1. Аут можно будет разыгрывать с газона;
2. Штрафной удар можно будет разыграть с самим собой;
3. Если футболист получил жёлтую карточку, то его временно удалят с поля;
4. Отсутствие ограничений по заменам;
5. Корректировка игрового времени с целью сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры.
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|Команда
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|Аякс
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|Фейеноорд
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|АЗ
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|Витесс
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|Утрехт
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|Хераклес
|34
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|Гронинген
|34
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|АДО Ден Хааг
|34
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|10
|Виллем II
|34
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|Херенвен
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|Зволле
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|Де Графсхап
|34
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|НАК Бреда
|34
|23