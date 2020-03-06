В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

Королевский футбольный союз Нидерландов планирует испытать на практике пять новых правил игры.

Тестирование будет проходить в молодёжных лигах страны.

1. Аут можно будет разыгрывать с газона;

2. Штрафной удар можно будет разыграть с самим собой;

3. Если футболист получил жёлтую карточку, то его временно удалят с поля;

4. Отсутствие ограничений по заменам;

5. Корректировка игрового времени с целью сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры.

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