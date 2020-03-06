В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

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В Нидерландах опробуют пять новых футбольных правил

Королевский футбольный союз Нидерландов планирует испытать на практике пять новых правил игры.

Тестирование будет проходить в молодёжных лигах страны.

1. Аут можно будет разыгрывать с газона;

2. Штрафной удар можно будет разыграть с самим собой;

3. Если футболист получил жёлтую карточку, то его временно удалят с поля;

4. Отсутствие ограничений по заменам;

5. Корректировка игрового времени с целью сократить количество минут, в течение которых мяч находится вне игры. 

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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Azoma

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