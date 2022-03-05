В Нидерландах прервали матч из-за попытки фаната напасть на игрока
Скандалом завершилась игра 25-го тура голландской Эредивизи между "Витессом" и "Спартой".
В концовке матча произошла попытка фаната напасть на игрока, после чего судья досрочно дал финальный свисток.
Жертвой агрессивного болельщика мог стать нигерийский вратарь "Спарты" Мадука Окойе.
Стоит отметить, что встречу прервали, когда "Витесс" уступал со счётом 0:1.
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|Команда
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|О
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|83
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|4
|АЗ
|34
|58
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|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23