В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна (видео)

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В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна (видео)

Фото: видео из трансляции матча НЕК - "Витесс"

Во время матча 9-го тура чемпионата Нидерландов между НЕКом и "Витессом" обрушилась трибуна стадиона "Де Гофферт" в Неймегене.

Инцидент произошел в концовке встречи. Фанаты гостей принялись праздновать победу своей команды со счетом 1:0 и при этом прыгали на трибуне. Из-за этого балкон не выдержал и рухнул вниз. Впрочем, высота была небольшой, поэтому никто не пострадал.

"Витесс", набрав 16 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 11 очками остался на 11-й позиции.

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