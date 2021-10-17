В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна (видео)
Фото: видео из трансляции матча НЕК - "Витесс"
Во время матча 9-го тура чемпионата Нидерландов между НЕКом и "Витессом" обрушилась трибуна стадиона "Де Гофферт" в Неймегене.
Инцидент произошел в концовке встречи. Фанаты гостей принялись праздновать победу своей команды со счетом 1:0 и при этом прыгали на трибуне. Из-за этого балкон не выдержал и рухнул вниз. Впрочем, высота была небольшой, поэтому никто не пострадал.
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021
Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP
"Витесс", набрав 16 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Эредивизии. НЕК с 11 очками остался на 11-й позиции.
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|Херенвен
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|Эксельсиор
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|23