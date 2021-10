В Нидерландах во время матча обрушилась трибуна (видео)

Фото: видео из трансляции матча НЕК - "Витесс"

Во время матча 9-го тура чемпионата Нидерландов между НЕКом и "Витессом" обрушилась трибуна стадиона "Де Гофферт" в Неймегене.

Инцидент произошел в концовке встречи. Фанаты гостей принялись праздновать победу своей команды со счетом 1:0 и при этом прыгали на трибуне. Из-за этого балкон не выдержал и рухнул вниз. Впрочем, высота была небольшой, поэтому никто не пострадал.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries pic.twitter.com/kYXJh2UBsP