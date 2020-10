В Нидерландах зрителей на стадионе заменили плюшевыми игрушками

Организаторы матча чемпионата Нидерландов "Херенвен" - "Эммен" (4:0) придумали, кем заменить зрителей на трибунах.

Вместо болельщиков на трибунах было разложено 15 тысяч плюшевых игрушек в рамках благотворительной акции, которая направлена на борьбу с раком у детей и повышение информированности населения о проблемах онкологии.

15,000 teddy bears were in the stands for Heerenveen's Eredivisie match last night to raise awareness for children with cancer pic.twitter.com/Jqvtqxd2Ws