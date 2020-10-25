В Нидерландах зрителей на стадионе заменили плюшевыми игрушками
Организаторы матча чемпионата Нидерландов "Херенвен" - "Эммен" (4:0) придумали, кем заменить зрителей на трибунах.
Вместо болельщиков на трибунах было разложено 15 тысяч плюшевых игрушек в рамках благотворительной акции, которая направлена на борьбу с раком у детей и повышение информированности населения о проблемах онкологии.
15,000 teddy bears were in the stands for Heerenveen's Eredivisie match last night to raise awareness for children with cancer pic.twitter.com/Jqvtqxd2Ws— Goal (@goal) October 25, 2020
— NOS Sport (@NOSsport) October 24, 2020
Geen voetbalfans, maar 15.000 beren bevolken de tribunes in het Abe Lenstrastadion vanavond. De club vraagt op deze manier aandacht voor kinderen met kanker die onzichtbaar zijn (geweest) tijdens de coronapandemie en voor stichting KiKa. pic.twitter.com/BRhv3jLner
Отметим, что эта победа позволила "Херенвену" выйти на третье место в чемпионате, "Эммен" идет 16-м.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23