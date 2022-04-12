В "Нижнем Новгороде" отреагировали на интерес "Спартака" к Юлдошеву

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов прокомментировал информацию о том, что защитником команды Иброхимхалилом Юлдошевым интересуется московский "Спартак".

"По Юлдошеву от "Спартака" предложения не было. "Нижний Новгород" всегда готов вести переговоры. По продаже – посмотрим", – приводит слова Измайлова "Чемпионат".

21-летний Юлдошев выступает за "Нижний Новгород" с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: Феерия "Спартака", провал ЦСКА, успех "Зенита": результаты 24-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru