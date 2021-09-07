В "Нижнем Новгороде" отреагировали на слухи об интересе к Шапи

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Вингер "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов вряд ли сегодня перейдёт в "Нижний Новгород".

" Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов. Речь про зарплату игрока. Мы заинтересованы в Шапи, но никакой конкретики пока нет", - сказал заместитель директора нижегородского клуба по трансферной политике Игорь Кудряшов.

Ранее сообщалось, что Шапи интересен "Ахмату", "Нижнему Новгороду" и "Кайсериспору".

В этом сезоне фланговый нападающий сыграл 4 матча за "Краснодар". Следующим летом он, вероятно, станет свободным агентом.

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