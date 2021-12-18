В "Нижнем Новгороде" отреагировали на слухи об интересе к Жиркову

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Бывший защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков не перейдёт в "Нижний Новгород".

Ранее СМИ писали, что 38-летнего футболиста зовёт в свою команду главный тренер нижегородцев Александр Кержаков.

"Откуда у вас эта информация появилась? Чушь какая-то. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Жирковым мы не ведём", - сказал генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с "Зенитом". С июня он восстанавливался после мышечной травмы бедра.

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