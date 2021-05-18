В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым

Теги нижний новгородалександр кержаков

В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым

Фото твиттер ФНЛ

Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов рассказал о поиске нового главного тренера для команды.

"Мы находимся в поиске тренера. У нас достаточно большой лист возможных кандидатур. В этом листе действительно есть Кержаков, есть Хазов и ещё несколько специалистов. Конкретного специалиста мы ещё не выбрали. Ближе к лету объявим имя нового тренера", - сказал Измайлов.

Ранее Кержаков покинул "Томь", которая не смогла избежать вылета из ФНЛ. 

"Нижний Новгород" вышел в РПЛ благодаря тому, что "Оренбург" не получил лицензию для повышения в классе.

Не пропустите: "Оренбург" пошутил над "Нижним Новгородом" в поздравлении с выходом в РПЛ. | http://soccernews.ru
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