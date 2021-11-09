В "Нижнем Новгороде" прокомментировали будущее Кержакова после 4 поражений подряд
Фото твиттер "Нижнего Новгорода"
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера команды Александра Кержакова.
"К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звёзд с неба, не говорили, что займём место в верхней части турнирной таблицы. Понятно, что наша основная задача – достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в Премьер-лиге.
Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича [Кержакова], всё будет хорошо. Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе всё преодолеем", - сказал Измайлов.
38-летний Кержаков возглавил "Нижний Новгород" в июне. Условия его контракта до сих пор неизвестны.
Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В последних четырёх матчах нижегородцы потерпели четыре поражения.
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