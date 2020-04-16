В низших лигах Франции сезон досрочно завершен

Теги лига 1лига 2

В низших лигах Франции сезон досрочно завершен

Федерация футбола Франции приняла решение досрочно завершить сезон в 4-м и ниже дивизионах из-за пандемии коронавируса. Итоги чемпионатов будут утверждены из положения, которые команды занимали на момент приостановки сезона.

Таким образом, в 3-ю лигу поднялся клуб "Бастия".

Чемпионаты в Лиге 1 и Лиге 2 приостановлены на неопределенный срок. На данный момент неизвестно возобновится ли сезон.

Во Франции от коронавируса умерло более 17 тысяч человек.

Не пропустите: "Арсенал" договорился о переходе защитника ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном

Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов