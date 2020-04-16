В низших лигах Франции сезон досрочно завершен

Федерация футбола Франции приняла решение досрочно завершить сезон в 4-м и ниже дивизионах из-за пандемии коронавируса. Итоги чемпионатов будут утверждены из положения, которые команды занимали на момент приостановки сезона.

Таким образом, в 3-ю лигу поднялся клуб "Бастия".

Чемпионаты в Лиге 1 и Лиге 2 приостановлены на неопределенный срок. На данный момент неизвестно возобновится ли сезон.

Во Франции от коронавируса умерло более 17 тысяч человек.

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