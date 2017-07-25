В ночь со вторника на среду ПСЖ проведет пресс-конференцию

Сегодня ночью примерно в 00:30 по московскому времени французский ПСЖ проведет пресс-конференцию в Майами, где сейчас команда готовится к новому сезону.

Как информирует RMC Sport, пока остается неясным, какому событию будет приурочено данное мероприятие, однако предполагается, что парижане вполне могут объявить важную информацию по возможному трансферу форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов совершить громкий обмен с ПСЖ. | soccernews.ru