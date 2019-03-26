В Норвегии футболист устроил "фейерверк", попав мячом в линию электропередач

Теги норвегия

В Норвегии футболист устроил "фейерверк", попав мячом в линию электропередач

В матче третьего норвежского дивизиона арбитр был вынужден прервать матч после того, как один из футболистов попал мячом линию электропередач.

Из-за этого в электросети произошло замыкание и на кабелях возникли вспышки.

В результате инцидента никто не пострадал.

Не пропустите: Экс-тренер "Ливерпуля" по ошибке обменял не того игрока в "Фулхэм". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" принял решение продать Бэйла летом

"Реал" принял решение продать Бэйла летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Русенборг Русенборг 30 69
2 Бранн Бранн 30 54
3 Одд Гренланд Одд Гренланд 30 51
4 Хаугесунд Хаугесунд 30 46
5 Молде Молде 30 45
6 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 30 45
7 Стремсгодсет Стремсгодсет 30 44
8 Викинг Викинг 30 43
9 Олесунн Олесунн 30 42
10 Волеренга Волеренга 30 38
11 Согндал Согндал 30 36
12 Лиллестрем Лиллестрем 30 34
13 Тромсе Тромсе 30 34
14 Стабек Стабек 30 31
15 Будё / Глимт Будё / Глимт 30 30
16 Старт Старт 30 16
Полная таблица

топ-5 тегов