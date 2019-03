В Норвегии футболист устроил "фейерверк", попав мячом в линию электропередач

В матче третьего норвежского дивизиона арбитр был вынужден прервать матч после того, как один из футболистов попал мячом линию электропередач.

Из-за этого в электросети произошло замыкание и на кабелях возникли вспышки.

В результате инцидента никто не пострадал.

Only in the Norwegian third division!



A clearance from a defender tears down the power lines surrounding the pitch and creates fireworks pic.twitter.com/ZAzGDMKCBj