В Норвегии футболист устроил "фейерверк", попав мячом в линию электропередач
В матче третьего норвежского дивизиона арбитр был вынужден прервать матч после того, как один из футболистов попал мячом линию электропередач.
Из-за этого в электросети произошло замыкание и на кабелях возникли вспышки.
В результате инцидента никто не пострадал.
Only in the Norwegian third division!— Soccer AM (@SoccerAM) 26 марта 2019 г.
A clearance from a defender tears down the power lines surrounding the pitch and creates fireworks pic.twitter.com/ZAzGDMKCBj
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Русенборг
|30
|69
|2
|Бранн
|30
|54
|3
|Одд Гренланд
|30
|51
|4
|Хаугесунд
|30
|46
|5
|Молде
|30
|45
|6
|Сарпсборг 08
|30
|45
|7
|Стремсгодсет
|30
|44
|8
|Викинг
|30
|43
|9
|Олесунн
|30
|42
|10
|Волеренга
|30
|38
|11
|Согндал
|30
|36
|12
|Лиллестрем
|30
|34
|13
|Тромсе
|30
|34
|14
|Стабек
|30
|31
|15
|Будё / Глимт
|30
|30
|16
|Старт
|30
|16