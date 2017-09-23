В новом дерби Каталонии "Барселона" легко разобралась с "Жироной"

Субботняя программа шестого тура испанской Ла Лиги завершалась историческим противостоянием в Каталонии. Дело в том, что только в сезоне 2017/2018 зародилось новое дерби этого футбольного региона. "Блаугранас" впервые в истории встречались со скромной "Жироной" из одноименного маленького провинциального города, который входит в состав автономного сообщества Каталония. Несмотря на то, что жирондинский футбольный клуб существует уже больше 85 лет, "бело-красные" впервые выбрались в высший дивизион испанского чемпионата, в прошлом сезоне заняв второе место в Сегунде.

Сейчас каталонцы пребывают в хорошем расположении духа. "Барса", несмотря на все опасение, великолепно начала сезон, добыв пять побед кряду и уже оторвалась от ближайших преследователей, да так, что даже "Атлетико" благодаря победе над "Севильей" не смог достать "сине-гранатовых" в турнирной таблице. "Жирона", как для новичка, также отлично стартовала, в первом туре не дав себя обыграть мадридским "матрасникам", а во втором победив "Малагу". На неделе было добыто еще одно очко – в поединке с "Леганесом". Так что, команда, собранная Пабло Мачином сразу дала понять, что в матчах с ними никому не будет легко.

В преддверии матча Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга" Эрнесто Вальверде применил небольшую ротацию. Ведь так, в стартовом составе появились такие игроки, как Хавьер Маскерано, Алеш Видаль, Серхи Роберто и Паулиньо. С первых минут "Барселона" завладела инициативой, но при этом матч проходил в невысоком темпе. Уже в дебюте "блаугранас" стали остро атаковать, но стоит отметить, что гости вышли очень мотивированными и игрой в защите не ограничивались. Высокая линия обороны частенько ловила в сети офсайда футболистов каталонского гранда, а прессинг мог принести свои плоды на 12-й минуте, если бы удар в ближнюю "шестерку" от Дугласа Луиса не парировал тер Штеген.

"Барса" все же повела в счете еще до экватора первого тайма. После удара влет от Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал Адай Бенитес. В общем-то, гости имели еще несколько моментов до перерыва, дабы увеличить преимущество на табло, но Горка Ираисос спасал, как в свои лучшие годы.

Вторая половина встречи началась с еще одного автогола жирондинцев, на этот раз гостям помог голкипер хозяев: Алеш Видаль протянул мяч по флангу и, войдя в штрафную простреливал на Луиса Суареса, но уругваец мяча не коснулся и, ударившись об ногу Ираисоса, закатился в ворота. После второго гола уже все стало ясно, а интрига состояла лишь в том, сколько еще забьет "Барса". А забили подопечные Вальверде всего однажды. Луис Суарес, избежав офсайда, вышел на свидание с вратарем и без проблем того переиграл.

Таким образом, "Барселона" довольно легко справляется с "Жироной" и уходит в отрыв от ближайшего преследователя на четыре пункта.

"Жирона" – "Барселона" – 0:3

Голы: Бенитес, 17 (автогол) – 0:1, Ираисос, 48 (автогол) – 0:2, Суарес, 69 – 0:3

"Жирона": Ираисос, Эспиноса, Рамальо, Хуанпе, Маффео (Морено, 78), Дуглас Луис, Понсе, Бенитес (Мохика, 69), Порту, Олунга (Кайоде, 60), Гарсия

"Барселона": тер Штеген, Видаль (Гомеш, 81), Маскерано, Умтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Паулиньо (Бускетс, 67), Бускетс, Иньеста (Д. Суарес, 80), Месси, Л. Суарес

Богдан Архипенко

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