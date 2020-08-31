В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса

Теги аталантакоронавирусалексей миранчук

В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса

Три футболиста бергамской "Аталанты" заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Фамилии игроков не разглашаются. Все они переносят заболевание бессимптомно, и сейчас находятся на карантине.

Напомним, что "Аталанта" согласовала трансфер 24-летнего полузащитник московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро. Для завершения сделки хавбеку осталось пройети медицинское обследование.

Не пропустите: Капелло оценил шансы Миранчука заиграть в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"

В Испании назвали даты матчей между "Барселоной" и "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов