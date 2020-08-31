В новом клубе Миранчука произошла вспышка коронавируса

Три футболиста бергамской "Аталанты" заразились коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

Фамилии игроков не разглашаются. Все они переносят заболевание бессимптомно, и сейчас находятся на карантине.

Напомним, что "Аталанта" согласовала трансфер 24-летнего полузащитник московского "Локомотива" Алексея Миранчука за 14,5 миллионов евро. Для завершения сделки хавбеку осталось пройети медицинское обследование.

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