В новом сезоне "Барселона" намерена перевести Серхи Роберто в середину поля

В новом сезоне каталонская "Барселона" намерена перевести своего полузащитника Серхи Роберто в середину поля.

Основным же правым защитником команды, как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" планируют сделать Нелсона Семеду, которому будет предоставлено больше шансов проявить себя. Кроме того, в качестве альтернативу португальцу "Барса" планирует подписать молодого игрока, ориентировочно, из чемпионата Франции.

Напомним, "Барселона" планирует подписать первого летнего новичка на следующей неделе. | soccernews.ru