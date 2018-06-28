В новом сезоне "Барселона" намерена перевести Серхи Роберто в середину поля
В новом сезоне каталонская "Барселона" намерена перевести своего полузащитника Серхи Роберто в середину поля.
Основным же правым защитником команды, как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" планируют сделать Нелсона Семеду, которому будет предоставлено больше шансов проявить себя. Кроме того, в качестве альтернативу португальцу "Барса" планирует подписать молодого игрока, ориентировочно, из чемпионата Франции.
Напомним, "Барселона" планирует подписать первого летнего новичка на следующей неделе. | soccernews.ru
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