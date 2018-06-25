В новом сезоне "Барселона" планирует использовать Коутиньо на позиции Неймара

В новом сезоне каталонская "Барселона" планирует перевести своего полузащитника Филиппе Коутиньо на позицию вингера.

Так, по сведениям испанской прессы, после провала в переговорах по трансферу форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна "сине-гранатовые" планируют подписать топового игрока в центр полузащиты, а бразильца перевести в атаку в пару к Лионелю Месси и Луису Суаресу.

Напомним, зимой "Барселоне" предлагали 100 миллионов евро за Суареса. | soccernews.ru