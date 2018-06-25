В новом сезоне "Барселона" планирует использовать Коутиньо на позиции Неймара

Теги барселонафилиппе коутиньоантуан гризманнлионель мессилуис суарес

В новом сезоне "Барселона" планирует использовать Коутиньо на позиции НеймараВ новом сезоне каталонская "Барселона" планирует перевести своего полузащитника Филиппе Коутиньо на позицию вингера.

Так, по сведениям испанской прессы, после провала в переговорах по трансферу форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна "сине-гранатовые" планируют подписать топового игрока в центр полузащиты, а бразильца перевести в атаку в пару к Лионелю Месси и Луису Суаресу.

Напомним, зимой "Барселоне" предлагали 100 миллионов евро за Суареса. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Последний шанс Исландии: викинги сразятся с Хорватией в последнем матче группы "D"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов