В новом сезоне на форме игроков АПЛ будут антирасистские нашивки

Теги аплрасизм

В новом сезоне на форме игроков АПЛ будут антирасистские нашивки

В английской Премьер-лиге придумали очередной способ борьбы с расизмом.

Начиная с сезона 2020/21, на рукавах футболок игроков будет располагаться нашивка "Нет места расизму".

Кроме того, футболисты перед матчами будут вставать на колено, поддерживая акцию Black Lives Matter.

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