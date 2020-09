В новом сезоне на форме игроков АПЛ будут антирасистские нашивки

В английской Премьер-лиге придумали очередной способ борьбы с расизмом.

Начиная с сезона 2020/21, на рукавах футболок игроков будет располагаться нашивка "Нет места расизму".

At today’s #PL club captains’ meeting, it was agreed that players and match officials will wear a ‘No Room For Racism’ sleeve badge on their shirts for the 2020/21 season



