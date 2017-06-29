В новом сезоне ПСЖ будет играть в желтой форме

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В новом сезоне ПСЖ будет играть в желтой форме

ПСЖ провел презентацию выездной формы на следующий сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Комплект формы полностью выполнен в желтых цветах. 

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