В новом сезоне расходы "Барселоны" на заработные платы вырастут до 600 миллионов евро

В новом сезоне расходы каталонской "Барселоны" на заработные платы вырастут до 600 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что текущие траты на оклады футболистов первой и второй команд, а также их тренерских штабов равняются 390 миллионам евро. Однако уже в новом сезоне эта сумма может вырасти до почти невероятных 600 миллионов евро.

Напомним, летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны". | soccernews.ru