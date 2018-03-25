В новом сезоне расходы "Барселоны" на заработные платы вырастут до 600 миллионов евро

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В новом сезоне расходы "Барселоны" на заработные платы вырастут до 600 миллионов евроВ новом сезоне расходы каталонской "Барселоны" на заработные платы вырастут до 600 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что текущие траты на оклады футболистов первой и второй команд, а также их тренерских штабов равняются 390 миллионам евро. Однако уже в новом сезоне эта сумма может вырасти до почти невероятных 600 миллионов евро.

Напомним, летом Вальверде намерен расстаться с пятью игроками "Барселоны". | soccernews.ru

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