В новом сезоне Вальверде планирует изменить тактическую модель "Барселоны"

В новом сезоне главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует изменить тактическую модель своей команды.

Так, по сведениям sport.es, наставник "сине-гранатовых" рассчитывает вернуться к схеме игры "4-3-3", которую достаточно успешно практиковал его предшественник Луис Энрике. При этом на месте Неймара, ушедшего прошлым летом в ПСЖ, 54-летний специалист намерен номинального полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, "Барселона" планирует продать игроков на 150 миллионов евро. | soccernews.ru