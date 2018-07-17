В новом сезоне Вальверде планирует изменить тактическую модель "Барселоны"

1 Теги барселонаэрнесто вальверде

В новом сезоне Вальверде планирует изменить тактическую модель "Барселоны"В новом сезоне главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде планирует изменить тактическую модель своей команды.

Так, по сведениям sport.es, наставник "сине-гранатовых" рассчитывает вернуться к схеме игры "4-3-3", которую достаточно успешно практиковал его предшественник Луис Энрике. При этом на месте Неймара, ушедшего прошлым летом в ПСЖ, 54-летний специалист намерен номинального полузащитника Филиппе Коутиньо.

Напомним, "Барселона" планирует продать игроков на 150 миллионов евро. | soccernews.ru

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