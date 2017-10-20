В нынешнем сезоне игроки "Реала" не забили головой ни одного мяча

В нынешнем сезоне игроки мадридского "Реала" не забили головой еще ни одного мяча, информирует AS.

Так, известное испанское издание представило статистику, согласно которой ни один из 29-ти мячей, забитых королевским клубом в сезоне 2017/2018, не оказался в сетке ворот соперников после выигранной верховой борьбы.

Примечательно, что в прошлом сезоне ударом головой игроки "Реала" забили 40 голов во всех турнирах.

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