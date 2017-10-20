В нынешнем сезоне игроки "Реала" не забили головой ни одного мяча

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В нынешнем сезоне игроки "Реала" не забили головой ни одного мячаВ нынешнем сезоне игроки мадридского "Реала" не забили головой еще ни одного мяча, информирует AS.

Так, известное испанское издание представило статистику, согласно которой ни один из 29-ти мячей, забитых королевским клубом в сезоне 2017/2018, не оказался в сетке ворот соперников после выигранной верховой борьбы.

Примечательно, что в прошлом сезоне ударом головой игроки "Реала" забили 40 голов во всех турнирах.

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