В "Ньюкасле" ярко высказались о решении Абрамовича продать "Челси"

Теги ньюкасл юнайтедчелсироман абрамович

В "Ньюкасле" ярко высказались о решении Абрамовича продать "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Директор "Ньюкасла" Аманда Стейвли считает несправедливостью уход из "Челси" российского бизнесмена Романа Абрамовича.

55-летний олигарх владеет лондонским клубом с 2003 года. В среду он объявил, что продаст команду. Вероятная причина - санкции западных стран из-за спецоперации РФ на Украине.

"У нас всегда будут геополитические проблемы. Мне очень грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то. Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи", - цитирует Стейвли BBC.

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