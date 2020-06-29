В ОАЭ тренер получил солидную компенсацию, не проведя ни одного матча

Клуб "Аль-Шарджа" из ОАЭ уволил главного тренера Родольфо Арруабаррену, заплатив ему компенсацию за расторжение контракта.

По информации TyC Sports, аргентинский специалист заработал на своей отставке 1,5 миллиона долларов.

При этом Арруабаррена не успел провести ни одного матча на своём посту. Причина отставки - смена руководства клуба.

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