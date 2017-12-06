В ОАЭ во время футбольного матча фанат выехал на поле на своем автомобиле
В Объединенных Арабских Эмиратах во время одного из футбольных матчей на первенство страны среди молодежных команд на поле на своем автомобиле выехал фанат. Вот как все выглядело.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|14
|40
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|15
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Арсенал Лондон
|15
|28
|6
|Тоттенхэм
|15
|25
|7
|Бернли
|15
|25
|8
|Уотфорд
|15
|22
|9
|Лестер Сити
|15
|20
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Саутгемптон
|15
|17
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|17
|13
|Сток Сити
|15
|16
|14
|Борнмут
|15
|15
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|15
|16
|Хаддерсфилд Таун
|15
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|15
|13
|18
|Кристал Пэлас
|15
|10
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|10
|20
|Суонси Сити
|15
|9