В ОАЭ во время футбольного матча фанат выехал на поле на своем автомобиле

В Объединенных Арабских Эмиратах во время одного из футбольных матчей на первенство страны среди молодежных команд на поле на своем автомобиле выехал фанат. Вот как все выглядело.

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