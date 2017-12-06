В ОАЭ во время футбольного матча фанат выехал на поле на своем автомобиле

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В ОАЭ во время футбольного матча фанат выехал на поле на своем автомобилеВ Объединенных Арабских Эмиратах во время одного из футбольных матчей на первенство страны среди молодежных команд на поле на своем автомобиле выехал фанат. Вот как все выглядело.

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1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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