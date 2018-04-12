В обновленном рейтинге ФИФА сборная России идет второй с конца среди участников Чемпионата Мира

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России идет второй с конца среди всех участников предстоящего Чемпионата Мира.

Так, подопечные Станислава Черчесова обосновались на рекордно низком для себя 66-м месте. Более низкий рейтинг из команд, которые сыграют ближайшим летом на Мундиале, имеет только Саудовская Аравия (70-я позиция), с которой российская команда встретится в матче-открытия турнира.

Напомним, Марио Фернандес больше не считается легионером в чемпионате России. | soccernews.ru