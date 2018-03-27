В обойме Симеоне перед матчем с "Депортиво" осталось всего полевых 12 игроков

В обойме главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне перед воскресным матчем 30-го тура Ла Лиги против "Депортиво" из Ла-Коруньи осталось всего 12 полевых игроков.

Так, на сегодняшний день выйти в ближайшей игре за клуб могут только: защитники - Врсалько , Савич , Годин и Лукас Эрнадес; полузащитники - Сауль, Коке, Габи, Партей и Корреа; нападающие - Коста, Торрес и Гамейро.

Отметим, что Гризманн и Витоло пропустят игру с "Депортиво" из-за дисквалификации, а остальные игроки "матрасников", которые рискуют пропустить матч, находятся в лазарете.