В одни ворота: "Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут"

Воскресная программа 18-го тура английской Премьер-Лиги завершалась многообещающим противостоянием "Борнмута" и "Ливерпуля" на стадионе "Дин Корт". Несмотря на огромную разницу команд в классе поединок был интересен, в первую очередь, благодаря предыдущим двум дуэлям прошлого сезона. Тогда "вишни" в родных стенах совершили феноменальный камбэк. Проигрывая по ходу второго тайма со счетом 3:1, подопечные Эдди Хау умудрились забить три гола и взять максимум очков. А на "Энфилде" также на последних минутах "Борнмут" вырвал ничью.

Две подряд осечки выбили мерсисайдцев из зоны Лиги Чемпионов. Тем не менее, победа над "вишнями" позволяла бы "красным" вернуться на четвертую строчку. "Борнмут" в текущем сезоне вполне себе по объективным причинам выступает крайне нестабильно, в следствии чего и оббивает пороги зоны вылета. Что касается стартовых составов, то Эдди Хау решил не изменять себе выставив самый оптимальный состав с привычной схемой 4-4-1-1. Юрген Клопп же не перестает перемешивать свою атакующую шестерку и на этот раз под ротацию попал Садио Мане, место которого на левом фланге занял Коутиньо, в то время как позиция Филиппе в центре поля досталась Окслейду-Чемберлену.

Матч обе команды начали без раскачки. "Ливерпуль" выглядел настырнее и уже на 11-й минуте гости имели великолепную возможность открыть счет, но потрясающий выстрел со штрафного от Коутиньо на себя приняла перекладина. И этого вполне хватило, чтобы "скаузеры" учуяли запах крови, потому как уже через десять минут все тот же десятый номер "красных" совершил блестящий сольный проход, который завершил точным ударом в ближний угол – без шансов для Беговича. Пока хозяева приходили в себя подопечные Клоппа тут же удвоили преимущество в счете. Фирмино доиграл момент до конца, достав сложный мяч на лицевой линии и направил его в штрафную, где Ловрену никто не смог помешать пробить "рыбкой" – 0:2.

Один из немногих опасных моментов у ворот Миньоле обязан был завершится голом. Партнеры вывели Дефо на свидание с бельгийским кипером, но после удара форварда-ветерана мяч угодил в штангу. Не успел арбитр дать финальный свисток, как "Ливерпуль" довел счет до разгромного. Салах продемонстрировал, что он ничуть не хуже за Коутиньо может сам разобраться в эпизоде – и накрутив игроков "Борнмута" египтянин забил свой 20-й гол в сезоне.

С началом второй 45-ти минутки команды стали играть еще веселее. "Вишням" уже нечего было терять, поэтому хозяева не стали "сушить" игру. Опасные моменты возникали, как у одних, так и у других. У "Борнмута" активничал вышедший на замену Фрейзер и все тот же Дефо, а за "Ливерпуль" мог отличится Окслейд-Чемберлен. И все же на экваторе второго тайма была поставлена жирная точка: Фирмино ударом головой замкнул подачу от Коутиньо. Похоже, во время передачи нападающий "красных " пребывал в офсайде, но лайнсмен этого не заметил.

Таким образом, "Ливерпуль" продемонстрировал на редкость потрясающую эффективность, достаточно легко разгромив "Борнмут".

"Борнмут" – "Ливерпуль" – 0:4

Голы: Коутиньо, 20 – 0:1, Ловрен, 26 – 0:2, Салах, 44 – 0:3, Фирмино, 66 – 0:4

"Борнмут": Бегович, А Смит, Фрэнсис, Аке, Дэниэлс (Стив Кук, 56), Айб, Льюис Кук, Серман, Пью (Фрейзер, 46), Кинг (Станислас, 31), Дефо

"Ливерпуль": Миньоле, Гомез, Ловрен, Клаван, Робертсон, Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Вейналдум, Салах (Лаллана, 71), Коутиньо (Ингз, 87), Фирмино (Соланке, 77)

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru