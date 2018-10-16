В одном из московских баров появилось пиво в честь Промеса

В одном из московских баров появилось пиво в честь бывшего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.

Алкогольный напиток получил название "Promestout".

Напомним, что Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей и забил 66 голов. Прошлым летом он за 20 миллионов евро перебрался в "Севилью".

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