В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси

Теги манчестер юнайтедлионель месси

В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото МессиВ одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

Так, по сведениям Ole, вывешенным снимком аргентинского бомбардира, который был сделан после товарищеского матча его национальной команды против сборной Хорватии, "красные дьяволы" стараются напомнить подрастающему поколению, что даже самые великие игроки сами следят за своей футбольной экипировкой.

Напомним, Месси повторил достижение Роналдиньо. | soccernews.ru

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