"В одну калитку": Дзюба - о матче против "Спартака"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба подвел итоги матча со "Спартаком" (3:1).

"Огромная благодарность болельщикам за поддержку. Их было немного, но они очень круто болели. Что касается игры - будем откровенны: без шансов для "Спартака". Можно сказать, в одну калитку. Я думаю, что по матчу было заметно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить - очень много моментов.

Мы превосходили их физически. Переигрывали на всех участках поля, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда мы в лучшем составе, у соперников шансов мало", - заявил Дзюба.

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