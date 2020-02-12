В офисе "Енисея" проходят обыски

В офисе красноярского клуба "Енисей" проходят обыски, информирует "Комерсант".

"Изымается финансовая документация. Забирают зарплатные документы футболистов", - сообщил пресс-атташе команды Антон Соркин.

По данным источника, следователи изучают контракты футболистов, которые пришли в 2018 году при прошлом руководстве. Они хотят выяснить на каком основании в контрактах стали появляться дополнительные соглашения с "золотыми парашютами" (компенсация, выплачиваемая в случае расторжения соглашения).

Напомним, в прошлом сезоне "Енисей" вылетел во вторую лигу чемпионата России. В этом сезоне команда занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ.

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