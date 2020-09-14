В офисе клуба Ла Лиги произошел пожар
В штаб-квартире виговской "Сельты" произошел пожар, сообщается в Twitter Grada de Rio.
По данным источника, на месте возгорания работают несколько экипажей пожарных расчетов. Пожар начался в ресторане, который находится в этом же здании. Информации о пострадавших пока нет.
Ojo, incendio a estas hora en @ASedeRCCelta pic.twitter.com/B2CJyHLqQy— Grada de Río (@gradaderio) September 14, 2020
В прошлом сезоне за "Сельту" на правах аренды выступал российский нападающий Федор Смолов. Форвард забил два гола в 14 матчах чемпионата Испании, но испанский клуб не стал выкупать его трансфер у "Локомотива".
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