В огненном дерби Лондона "Арсенал" и "Челси" сильнейшего не выявили

Программа 22-го тура английской Премьер-Лиги завершалась центральным событием, в рамках которого на стадионе "Эмирейтс" сошлись два лондонских гранда "Арсенал" и "Челси". В последнее время команды частенько выясняют отношения, причем в разных турнирах и при этом едва ли возможно предугадать победителя, хотя почти все время "пенсионеры" подходят к схватке в качестве фаворита. "Канонирам" в этом поединке нужна была победа, как воздух, потому как подопечные Арсена Венгера всерьез рискуют второй раз подряд пролететь мимо Лиги Чемпионов, располагаясь на шестой строчке с отставанием от четвертой на целых шесть пунктов.

Победа в лондонском дерби позволяла "Челси" вернуться на второе место, подвинув "Манчестер Юнайтед". И для того, чтобы добыть необходимого результата Антонио Конте с первых минут бросил в бой всех самых лучших, привычно насытив среднюю линию. Что касается стартового состава хозяев, то тут Арсену Венгеру приходилось выкручиваться из непростой ситуации. Так как травмированы такие основные футболисты, как Начо Монреаль и Лоран Косиельни, французскому специалисту пришлось выставить, мягко говоря, не самую сильную тройку защитников в лице Калум Чемберса, Шкодрана Мустафи и Роба Холдинга.

Отошли от празднования Нового Года футболисты, ведь с самого начала обе команды задали высоченный темп. Почти с самого начала "канониры" и "пенсионеры" стали играть без ворот. Уже на 14-й минуте просто обязан был открывать счет Альваро Мората, но выбежав на свидание с Петром Чехом испанец пробил не только мимо голкипера, но и мимо ворот. За "Арсеналом" не заржавело и в буквально следующем выпаде только настоящее чудо спасло гостей от пропущенного гола. Алексис Санчес наверняка с убойной позиции расстреливал владения Куртуа, но мяч обстучав обе штанги прилетел в руки бельгийского вратаря "синих".

Классными моментами команды обменялись и на экваторе первого тайма, но после ударов Ляказетта и Бакайоко непременно выручали бесподобные исполнители, которые еще совсем недавно конкурировали в "Челси" Жозе Моуринью. Взяв небольшую паузу, что "пушкари", что "аристократы" выдали шикарную концовку первой половины встречи, но размочить счет на табло до перерыва так и не было суждено. С началом второй 45-ти минутки участники футбольного праздника не стали отходить от утвержденного сценария. Снова в быстрой игре без центра поля овации продолжали срывать голкиперы Чех и Куртуа, каким-то невероятным образом сохраняя свои ворота вне прикосновенности.

И все-таки первыми повели в счете хозяева. На 63-й минуте красивейший гол получилось забить Джеку Уилшеру и в этом случае обвинить чешского голкипера язык не повернется. Правда, недолго музыка играла на улице "пушкарей". Почти сразу после того, как арбитр указал на центр Азар заставил судью указать и на "точку", рухнув на газон в штрафной площади после контакта с Бельерином. Сам же Эден и реализовал одиннадцатиметровый.

В оставшееся время второго тайма команды и не думали сбавлять обороты и совершенно непонятно было, кто был ближе к победе. Казалось, точку в этом матче поставил Маркос Алонсо, отличившись за пять минут до конца основного времени. Но "Арсенал" проявил характер и все-таки вырвал одно очко благодаря точному выстрелу Бельерину на второй компенсированной минуте.

Таким образом, сумасшедший сюжет лондонского дерби завершился, пожалуй, справедливым результатом, которым больше довольны прямые конкуренты "Арсенала" и "Челси".

"Арсенал" – "Челси" – 2:2

Голы: Уилшер, 63 – 1:0, Азар, 67 (с пенальти) – 1:1, Алонсо, 84 – 1:2, Бельерин, 90+2 – 2:2

"Арсенал": Чех, Чемберс (Уолкотт, 88), Мустафи, Холдинг, Бельерин, Джака, Уилшер, Мэйтленд-Найлз. Озил, Санчес, Ляказетт (Уэлбэк, 80)

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес (Дзаппакоста, 56), Фабрегас (Дринкуотер, 71), Канте, Бакайоко, Алонсо, Азар (Виллиан, 82), Мората

Богдан Архипенко

Также смотрите обзор матча | http://soccernews.ru