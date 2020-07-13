В охранной фирме рассказали, почему Холанда выгнали из ночного клуба

Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм высказался по поводу новости о том, что форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии.

Вчера, 12 июля, в сети появилась видеозапись того, как футболиста силой выводят из клуба в алкогольном опьянении.

"Холанд не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание. Инцидент произошёл из-за правил по предотвращению распространения COVID-19.



Возле футболиста собиралось много людей с просьбой сфотографироваться. Давление росло, поэтому нам пришлось попросить его покинуть заведение", - цитирует Нэсхайма Goal со ссылкой на Bild.

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

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