В охранной фирме рассказали, почему Холанда выгнали из ночного клуба

Теги боруссия дортмундэрлинг холанд

В охранной фирме рассказали, почему Холанда выгнали из ночного клуба

Представитель охранной компании PSS Securitas Кристофер Нэсхайм высказался по поводу новости о том, что форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии.

Вчера, 12 июля, в сети появилась видеозапись того, как футболиста силой выводят из клуба в алкогольном опьянении.

"Холанд не был пьян. Он был готов к сотрудничеству и показал полное понимание.  Инцидент произошёл из-за правил по предотвращению распространения COVID-19.

Возле футболиста собиралось много людей с просьбой сфотографироваться. Давление росло, поэтому нам пришлось попросить его покинуть заведение", - цитирует Нэсхайма Goal со ссылкой на Bild.

Холанд перешел в "Боруссию" в январе 2020 года из "Ред Булл Зальцбург". В нынешнем сезоне 19-летний форвард в сумме провел за два клуба 40 матчей во всех турнирах, забил 44 гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Основной игрок "Интера" попался нетрезвым за рулем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов