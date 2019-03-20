В окружении Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании игрока покинуть ЦСКА

Теги цска москваабель эрнандес

В окружении Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании игрока покинуть ЦСКА

Знакомые Абеля Эрнандеса рассказали, что футболист не собирается покидать ЦСКА. Об этом информирует TMW.

По данным источника, 28-летний игрок говорил, что намерен покинуть красно-синих, чтобы перебраться в Италию. 

"Новость о том, что Эрнандес планирует вернуться в Италию - ложь. Он хочет вернуться на поле и продолжать играть за ЦСКА", - заявил источник. 

Эрнандес участвовал в 9 матчах за московский клуб, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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