В окружении Абеля Эрнандеса опровергли информацию о желании игрока покинуть ЦСКА

Знакомые Абеля Эрнандеса рассказали, что футболист не собирается покидать ЦСКА. Об этом информирует TMW.

По данным источника, 28-летний игрок говорил, что намерен покинуть красно-синих, чтобы перебраться в Италию.

"Новость о том, что Эрнандес планирует вернуться в Италию - ложь. Он хочет вернуться на поле и продолжать играть за ЦСКА", - заявил источник.

Эрнандес участвовал в 9 матчах за московский клуб, отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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