В окружении Бэйла оценили вероятность ухода игрока из "Реала"

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, считает, что его клиент не покинет клуба летом, сообщает AS.

По сведениям издания, Барнетт уверен, что клуб по-прежнему рассчитывает на игрока. Сам Бэйл также не думает об уходе и намерен бороться за место в основном составе.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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