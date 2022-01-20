В окружении Дембеле все еще считают, что он может продлить контракт с "Барселоной"

Теги барселонаусман дембеле

В окружении Дембеле все еще считают, что он может продлить контракт с "Барселоной"

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

В окружении французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле думают, что футболист несмотря на давление со стороны клуба не собирается уходить в другую команду в январское трансферное окно, сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, в окружении Дембеле говорят о том, что подписание нового соглашения с "Барсой" до сих пор не исключено и состоится, если клуб выполнит условия требуемые игроком.

"Он не хочет работать под постоянными угрозами и давлением. Дембеле хочет вести переговоры, чтобы продлить соглашение с «Барселоной». Клуб точно не разорвет контракт. Только от него зависит, уйдет ли он сейчас", — сообщили источники, близкие к футболисту.

Напомним, что соглашение между "Барсой" и Дембеле рассчитано до конца нынешнего сезона.

Также не пропустите: ПСЖ пытается отомстить "Реалу" за Мбаппе через Асенсио. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" готов расстаться с Де Лигтом. Названа сумма

"Ювентус" готов расстаться с Де Лигтом. Названа сумма

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов