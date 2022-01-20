В окружении Дембеле все еще считают, что он может продлить контракт с "Барселоной"
Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен
В окружении французского вингера "Барселоны" Усмана Дембеле думают, что футболист несмотря на давление со стороны клуба не собирается уходить в другую команду в январское трансферное окно, сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, в окружении Дембеле говорят о том, что подписание нового соглашения с "Барсой" до сих пор не исключено и состоится, если клуб выполнит условия требуемые игроком.
"Он не хочет работать под постоянными угрозами и давлением. Дембеле хочет вести переговоры, чтобы продлить соглашение с «Барселоной». Клуб точно не разорвет контракт. Только от него зависит, уйдет ли он сейчас", — сообщили источники, близкие к футболисту.
Напомним, что соглашение между "Барсой" и Дембеле рассчитано до конца нынешнего сезона.
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