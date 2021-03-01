В окружении Еременко рассказали о ближайших планах футболиста
Алексей Еременко, отец финского полузащитника Романа Еременко, сообщил, что футболист не планирует искать новый клуб до окончания сезона.
"Роман возвращается к семье, а дальше посмотрим. Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь", — приводит слова Еременко-старшего ТАСС.
Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Сочи".
Напомним, что несколько дней назад 33-летний Еременко покинул "Ростов" и стал свободным агентом.
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