В окружении Еременко рассказали о ближайших планах футболиста

Алексей Еременко, отец финского полузащитника Романа Еременко, сообщил, что футболист не планирует искать новый клуб до окончания сезона.

"Роман возвращается к семье, а дальше посмотрим. Планирует ли он искать себе новый клуб до конца сезона? Пока нет. Дальше как получится, никогда нельзя закрывать дверь", — приводит слова Еременко-старшего ТАСС.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Сочи".

Напомним, что несколько дней назад 33-летний Еременко покинул "Ростов" и стал свободным агентом.

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