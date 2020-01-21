В окружении Кокорина высказались о переходе форварда в "Сочи"



Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, остался недоволен тем, что его подопечный перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды.

"Пойдет ли эта аренда Саше на пользу? Нет, не пойдет", - приводит слова Логинова "РБ-Спорт".

"Сочи" арендовал футболиста до конца сезона-2019/2020.

Напомним, что 28-летний Кокорин более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.

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