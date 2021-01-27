В окружении Месси прокомментировали слухи, что футболист учит французский язык
Окружение аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси опровергло информацию о том, что футболист приступил к изучению французского языка, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, ни сам Месси, ни члены его семьи не учат французский. Ранее сообщалось, что изучение французского может быть связано с возможным переходом форварда в "Пари Сен-Жермен".
Напомним, что контракт 33-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2021 года и он может перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне аргентинец провел 22 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
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|Гранада
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|Бетис
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|Реал Вальядолид
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|20
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