В октябре сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном

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В октябре сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном

Осенью сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана, сообщают российские СМИ.

Запланировано, что игра пройдёт 10 октября. Матч состоится в России, но точное место проведения поединка пока неизвестно.

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