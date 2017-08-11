В октябре сборная России проведёт товарищеский матч с Ираном

Осенью сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана, сообщают российские СМИ.

Запланировано, что игра пройдёт 10 октября. Матч состоится в России, но точное место проведения поединка пока неизвестно.

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