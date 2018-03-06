В октябре сборные Украины и Италии проведут товарищеский матч

Осенью сборные Украины и Италии проведут товарищеский матч, сообщает инстаграм ФФУ.

Матч между "жёлто-синими" и "Скуадрой Адзуррой" состоится 10 октября в одном из итальянских городов.

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